Corriere resta schiacciato dal furgone

Un fattorino stava facendo delle consegne nella zona di Santa Caterina, a Campoformido, quando, forse per un malfunzionamento del mezzo o per una dimenticanza legata all'attivazione del freno a mano, il furgoncino si è spostato dal punto in cui era stato parcheggiato. Il mezzo ha travolto il conducente, un uomo di Codroipo di 48 anni.

Nell'impatto, il corriere è rimasto schiacciato tra il furgone e un muro, riportando lesioni alle gambe, finite sotto gli pneumatici e la parte anteriore del veicolo. Immediata la chiamata di aiuto da parte delle persone che in quel momento si trovavano sul luogo dell'incidente.

La centrale Sores di Palmanova ha inviato un'ambulanza che ha soccorso l'infortunato, trasportandolo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. L'uomo ha riportato traumi seri alle gambe, ma non sarebbe in pericolo di vita.