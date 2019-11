Corse in auto nella piazza di Povoletto

La comunità di Povoletto è preoccupata per alcuni episodi che si stanno verificando in questi giorni, nel cuore della notte, nel centro del paese. Qualcuno, di cui al momento non si conosce l'identità, esegue delle gimkane molto pericolose nelle piazze con una automobile.

Le manovre svegliano le famiglie che temono si sia verificato un incidente per poi scoprire che si tratta di una bravata. Alcuni cittadini hanno addirittura filmato le acrobazie di questa vettura postandole poi sul gruppo Facebook "sei di Povoletto se". Tantissimi i commenti e il timore che qualcuno possa rimanere coinvolto in un incidente stradale reale proprio causato da persone irresponsabili.

L'amministrazione comunale di Povoletto, proprio in questo periodo, sta attivando una serie di dispositivi per aumentare la sicurezza sul territorio, tra cui l'installazione di diversi Velo Ok. Il sindaco ha dato disposizione inoltre alla Polizia Locale di intensificare i controlli con l'autovelox per reprimere e prevenire incidenti stradali.

Come ha osservato il primo cittadino, intervistato giorni fa da Telefriuli, non si tratta della volontà da parte del Municipio di "fare cassa" ma di tutelare chi transita sulle vie del paese e gli stessi cittadini di Povoletto.