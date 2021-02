Corto circuito, le fiamme divorano un garage

Incendio a San Pietro al Natisone, nel tardo pomeriggio di ieri, nella frazione di Azzida. Per cause in corso di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cividale del Friuli, intervenuti per spegnere il rogo, il garage vicino a un'abitazione è andato completamente distrutto da un rogo.

Le cause sarebbero da ricercarsi, pare, in un guasto di natura elettrica. Nessuna persona è rimasta. Ingenti i danni alla struttura.

L'intervento tempestivo dei pompieri ha permesso di evitare che le fiamme potessero propagarsi alla dimora. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli.