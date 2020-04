Cortocircuito, va a fuoco la lavatrice

Intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina a Codroipo, in località Passariano, per la messa in sicurezza di una stanza dove si è sviluppato un incendio partito da una lavatrice. Dopo l'allarme, sono intervenuti subito i pompieri Volontari di Codroipo, con due autopompe. Hanno domato rapidamente il rogo e messo in sicurezza l'area in cui si è sviluppato.

Per fortuna nessuno è rimasto ferito. Le cause sono probabilmente riconducibili a un problema di natura elettrica. I danni sono limitati alla sola area in cui era stato installato l'elettrodomestico.