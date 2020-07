Cosa è rimasto della Naja

Per il Friuli Venezia Giulia non è stato un addio alle armi, ma c’è mancato poco. La conclusione formale della leva obbligatoria, avvenuta il 30 giugno del 2005 ha segnato per la nostra regione una svolta se non inattesa carica di conseguenze. Sono trascorsi quindici anni, ma pare di parlare di un tempo ben più lontano, che ha trasformato la nostra regione, rimasta fino alla caduta del Muro di Berlino e per molti anni ancora il baluardo del dispiegamento allestito dietro la famosa soglia di Gorizia.



Se si esclude la presenza limitata di Marina ed Aviazione - quest’ultima in regione era presente a livello operativo con i propri velivoli solo a Rivolto, sede del 2° Stormo che continua ad accogliere la Pattuglia acrobatica nazionale - abbiamo ospitato nel momento di massima presenza fino a 200 mila militari, distribuiti non solo lungo l’arco alpino, dove si concentravano alpini e battaglioni d’arresto, ma pure nel resto del territorio, con concentrazioni molto alte nel Pordenonese e nel Medio Friuli.



Non a caso, negli anni scorsi, quando abbiamo condotto un approfondimento su quanto fosse conosciuta in Italia la nostra regione, le persone più informate avevano immancabilmente fatto il servizio militare sul nostro territorio. Uno dei motivi determinanti del passaggio all’esercito professionale, oltre alle mutate condizioni del panorama geopolitico è stato indubbiamente l’avvento di sistemi d’arma sempre più sofisticati e complessi, che come tali richiedevano livelli di addestramento elevati e la conseguente specializzazione, poco compatibili con la presenza di soldati di leva. Anche l’inizio delle missioni all’estero, sebbene la prima risalga all’inizio degli Anni’80 in Libano, senza dimenticare l’impiego in Mozambico (tra il 1993 e il 1994) e in Somalia nel 1992, quando ancora si utilizzava personale proveniente dalla leva obbligatoria, ha imposto un livello di addestramento e specializzazione del personale compatibili solo in parte con le nuove necessità operative.



A distanza di quindici anni va detto che chi paventava conseguenze in termini di salvaguardia della democrazia, non possibile se non attraverso la leva obbligatoria, aveva peccato di pessimismo, perché l’Esercito italiano ha continuato a dimostrare di essere un punto di riferimento nel corso di tutte le emergenze, non ultima quella legata alla Pandemia. Per il nostro territorio la riorganizzazione è stata tutt’altro che indolore. Molti Comuni che avevano basato parte della loro economia sulla presenza di militari hanno vissuto una crisi drammatica dal punto di vista della crisi economica che ha colpito soprattutto il settore dei servizi. Molti municipi tutt’ora devono fare i conti con la presenza di enormi caserme ormai in stato di abbandono, talmente grandi da rendere complessi oltre che costosi i progetti di riutilizzo delle aree, che spesso richiedono anche estesi interventi di bonifica. In regione alla fine sono rimasti, se si escludono i militari dei vari uffici istituzionali, poco più di diecimila uomini, numero decisamente inferiore se confrontato con i 200 mila di un tempo.





Il primo distacco dalla famiglia

Il tenente colonnello della Brigata alpina Julia Umberto Salvador, originario di Gemona, veste la divisa e il cappello alpino dall’inizio degli Anni’90 e ha vissuto in prima persona la transizione dalla leva obbligatoria a quella volontaria. Del primo contatto con i militari di leva Salvador ricorda soprattutto un fatto: “Era impossibile non notare la varietà e diversità dei giovani che provenivano da ogni parte d’Italia. C’era l’entusiasta e lo spaesato, che si confrontavano con il distacco dalla famiglia, spesso per la prima volta. La grande differenza però l’ho notata quando lavoravo tra il 93 e il 94 nell’8° reggimento alpini, dove stavano arrivando i primi volontari, a modo loro antesignani dell’Esercito professionale. Si notava un approccio più motivato, anche se la caratteristica degli alpini è sempre stata quella di essere militari dove lo spirito di condivisione è altissimo. Con i volontari i tempi dell’addestramento sono cresciuti, permettendo una preparazione e una specializzazione ben diversi, tenuto conto anche dei materiali sofisticati che utilizziamo oggi. L’esperienza e la professionalità da questo punto di vista sono molto importanti. Inoltre, un tempo era difficile che i militari fossero accompagnati dalle famiglie, se escludiamo gli ufficiali, mentre oggi è la norma. A non essere cambiato è invece il calore con il quale la gente della regione accoglie sempre chi veste la divisa e in particolare le truppe alpine con le quali il legame è fortissimo”.



Diamo ai giovani una nuova opportunità

L’avvento dell’esercito professionale ha segnato profondamente anche l’evoluzione del mondo delle associazioni d’arma, in particolare dell’Associazione nazionale alpini, nella quale confluivano al termine della leva migliaia di giovani. I numeri di un tempo sono un lontano ricordo, ma resta la sfida di come perpetuare i valori e continuare ad alimentare e rinfoltire le file dei volontari che nel caso degli alpini sono uno dei tratti distintivi.

“Immaginare di tornare al passato è inutile - ci ha confermato Dante Soravito de Franceschi, presidente della Sezione dell’Associazione nazionale alpini di Udine -, ma sarebbe bene fare in modo che i giovani senza alcuna distinzione prestino un periodo obbligatorio di servizio a favore della comunità, se non altra per fornire loro dei valori che a volte paiono mancare. Dare loro la possibilità di fare qualcosa a favore degli altri, responsabilizzarli produrrebbe benefici oltre che per loro per l’intera società. Tornare in qualche modo a un periodo si servizio obbligatorio, nel quale devono rispondere del loro comportamento a dei superiori sarebbe importante anche per far loro conoscere quanto sia importante impegnarsi nel volontariato. I giovani vanno indirizzati e responsabilizzati per non assistere poi a vicende tanto sconcertanti come quelle che hanno scosso l’opinione pubblica friulana in questi ultimi giorni. Lo Stato dovrebbe accogliere questi ragazzi e contraccambiare adeguatamente questo loro impegno e così facendo otterrebbe cittadini migliori e più consapevoli. Quanto all’associazione nazionale alpini oggi possiamo contare la presenza di tanti simpatizzanti e aggregati non necessariamente provenienti dal servizio militare e da parte nostra stiamo cercando di fare la nostra parte con i più giovani organizzando i campi scuola dove entrano in contatto con valori e regole ai quali magari non sono abituati e, al contempo si avvicinano a rappresentanti dei i settori dove in futuro potranno fornire la loro opera come volontari”.