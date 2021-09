Coseano, fiamme in un’azienda agricola

Paura, nella tarda mattinata, per un incendio scoppiato in un’azienda agricola di Coseano. L’allarme è scattato poco dopo le 11.30 all’esterno dell’attività. Le fiamme hanno interessato un canneto, sviluppando molto fumo. Ad attivarsi subito sono stati i dipendenti della vicina azienda D’Arcano, che hanno impedito il propagarsi del rogo allo stabilimento.

Grazie al tempestivo intervento dei pompieri, l’incendio è stato prontamente domato. Nessuna persona è stata coinvolta; sono state messe in salvo anche due mucche. I danni hanno, invece, interessato i sistemi d’irrigazione dell’azienda agricola. Le cause sono ancora in corso di accertamento.