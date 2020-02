Coseano, nuovo raid vandalico in cimitero

Vandali nuovamente in azione nei cimiteri di Coseano. Colpiti, in particolare, i campisanti di Cisterna e Maseris. Rispetto ai precedenti raid – questo è il secondo nell’arco di 15 giorni - questa volta sono state colpite diverse lapidi, con danni anche ingenti. Un gesto che ha gettato nello sconforto tutta la comunità.

“Se la sono presa anche con le tombe di bambini morti in tenera età 60-70 anni fa”, commenta il Sindaco David Asquini. “Se prima potevamo pensare che si fosse trattato di ‘ragazzate’, adesso la cosa sta diventando molto più grave. Quindi invitiamo i cittadini ad andare sempre in cimitero con qualcuno e preferibilmente non dopo il tramonto”.

L’Amministrazione municipale sta valutando l’installazione di un sistema di videosorveglianza “anche se – conclude il sindaco Asquini – è veramente triste pensare che servano questi strumenti per un luogo santo e di pace”.