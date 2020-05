Coseano, preso il vandalo del cimitero

I Carabinieri della Stazione di Fagagna, a conclusione di un'attività investigativa eseguita a seguito della denuncia presentata lo scorso mese di febbraio dal sindaco del Comune di coseano, David Asquini, hanno identificato e denunciato in stato di libertà, per vilipendio delle tombe, un uomo di 42 anni del luogo che, in più occasioni, nel cimitero della frazione di Cisterna, aveva danneggiato diverse lapidi di sepolture di bambini deceduti tra gli anni '40 e '50 e numerosi monumenti funerari.

Lo hanno individuato i militari comandati dal Maresciallo Francesco Serpi. Il fatto aveva suscitato vasto sdegno nella comunità e non solo a Coseano.