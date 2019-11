Costiera triestina chiusa per cantieri

Doppia chiusura in vista per la Strada Costiera triestina. Per consentire i lavori di manutenzione sulla rete idrica di AcegasApsAmga che prevedono l’inserimento sul tracciato della condotta principale esistente di una valvola “fuso” e la realizzazione nel medesimo punto di un by-pass della condotta principale, Fvg Strade comunica che la regionale 14, oltre all’attuale restringimento di carreggiata al km 142+065 che perdurerà fino a fine lavori, è necessaria l’interdizione temporanea al pubblico transito tra il km 137+900 (località Sistiana) e il km 147+600 (località Bivio di Miramare).

Nelle giornate di domenica 1 e domenica 8 dicembre la Strada Costiera rimarrà chiusa al traffico veicolare - eccetto frontisti – nel tratti dalle 6 alle 18, con deviazione del traffico lungo la viabilità adiacente. Sarà invece istituita al km 142+065 (vicinanze “Filtri di Santa Croce”) l’interdizione totale alla circolazione di veicoli e pedoni in entrambe le direzioni.

Per agevolare la fluidità del traffico anche sulla NSA 56 “di Sistiana” sulla rampa in direzione Trieste (verso la SR 14) sarà istituita l’interdizione temporanea al pubblico transito con deviazione sulla viabilità adiacente, mentre sulla SS 14 “della Venezia Giulia” sarà posta all’incrocio con la regionale 1 adeguata segnaletica riferita alle chiusure sopra riportate.

L’orario di riapertura della Costiera potrà subire variazioni in funzione della possibile conclusione anticipata delle lavorazioni.

L’ordinanza dispone che AcegasApsAmga, appaltatrice dei lavori, provveda alla necessaria segnaletica ed effettui il pilotaggio del traffico in eventuali condizioni di emergenza (transito di mezzi di soccorso, forza pubblica, ecc.) nonché in caso di particolare intensità del traffico.