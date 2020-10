Covid-19, a Tarvisio nessuna ‘zona rossa’

Resta alta l’attenzione per i nuovi contagi da Covid-19 a Tarvisio. Il sindaco Renzo Zanette ha emesso un’ordinanza, con la quale ha disposto la chiusura temporanea degli uffici comunali per il 21 e 22 ottobre e comunque fino all'esito degli esami epidemiologici disposti per i dipendenti comunali, dopo un caso positivo tra il personale.

“Al momento non è prevista alcuna zona rossa”, spiega il primo cittadino. “Assieme al vicepresidente Riccardo Riccardi e al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria stiamo monitorando attentamente la situazione, in attesa dell'esito dei numerosi test eseguiti in questi giorni. L’obiettivo primario è spegnere l'insorgenza dei focolai sul territorio. Solo dopo l'esito dei tamponi, in caso di aggravamento della situazione epidemiologica, valuteremo assieme se necessario mettere in campo ulteriori misure ristrettive, rispetto a quelle in vigore, a favore della salute dei nostri cittadini”.

Nel frattempo, il Comune ha deciso anche di sospendere lo scuolabus. “Al fine di garantire la massima sicurezza per tutti i bambini, e in via del tutto precauzionale, è sospeso il servizio, da giovedì 22 e fino a data da destinarsi. La decisione rappresenta una cautela in quanto non sono ancora stati trasmessi dall'Azienda Sanitaria tutti gli esiti dei tamponi effettuati sui dipendenti comunali. Gli scuolabus vengono costantemente sanificati con prodotti e strumenti specifici e, inoltre, gli autisti e l'accompagnatrice per i bimbi delle scuole dell'infanzia utilizzano tutti i dispositivi di sicurezza prescritti. Personale dell'ufficio tecnico comunale sta avvisando tutte le famiglie. Ci auguriamo tanta comprensione da parte delle famiglie per un disagio causato da situazioni di forza maggiore”, conclude il sindaco Zanette.