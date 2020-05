Covid-19, due nuovi casi a Staranzano

"A distanza di una settimana, dall'ultimo aggiornamento, mi viene segnalata la presenza di ulteriori due persone positive e nel contempo la guarigione di una", spiega in un post su Facebook il sindaco di Staranzano, Riccardo Marchesan. "Riepilogando, i casi attualmente positivi sono quattro e altrettante le persone guarite, portando così a otto il totale dei casi registrati dall'inizio dell'emergenza sanitaria".

"Se inizialmente, per circa un mese, non ci sono state variazioni, ora negli ultimi quindici giorni registriamo cinque nuovi casi. Tengo a precisare che questi, come gli altri, non sono stati originati da un focolaio interno della nostra città. Tutte le persone sono seguite dal Dipartimento di Prevenzione, con l’applicazione dei protocolli. Questo incremento ci fa capire, se ce ne fosse ancora bisogno, che non è giunto il tempo di abbassare la guardia, ma quello di mantenere alta la nostra attenzione".

"La Fase due è particolarmente delicata: contenere il contagio dipenderà principalmente dal nostro comportamento, per cui non mi stancherò di ripetere che serve rispettare le misure che ci sono state dettate, ossia quelle di evitare assembramenti, portare la mascherina, i guanti quando necessario e attenersi scrupolosamente alle norme igieniche impartite che più volte siamo stati invitati a rispettare. Con un comportamento responsabile, insieme ce la faremo", conclude Marchesan.