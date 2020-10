Covid: 65 posti letto per positivi non autosufficienti ma asintomatici

Il sistema sanitario regionale risponde tempestivamente all'aumento di casi registrati negli ultimi giorni con nuovi posti letto per persone non autosufficienti positive al Covid ma asintomatiche. E’ stata firmata oggi, infatti, la convenzione tra Asugi e la Residenza per Anziani Villa Sissi di Strada per Vienna, a Opicina.

La Residenza ospiterà 65 posti letto per pazienti Covid positivi non autosufficienti asintomatici e paucisintomatici (presentano un minor numero di sintomi rispetto a una presentazione tipica) che non necessitano di ricovero ospedaliero e ai quali sarà fornita assistenza di base. Sarà così possibile liberare posti letto all’Ospedale Maggiore, per pazienti che necessitano di maggiore intensità di cure.



Attualmente Villa Sissi ospita 16 persone, tutte negative al Covid, che sono in corso di trasferimento in altre strutture che hanno dato disponibilità.

Le persone Covid negative attualmente ospiti della struttura, devono essere trasferiti presso altra struttura residenziale di pari livello assistenziale, per poter garantire a loro l’accesso alle cure necessarie e garantire agli altri ospiti Covid positivi non-autosufficienti di essere adeguatamente isolati da altri ospiti negativi presenti nella struttura contagiata.

Il personale sanitario del Distretto 1 collaborerà con il personale di Villa Sissi per identificare la struttura di destinazione adeguata alle necessità assistenziali.