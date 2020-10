Covid a Gorizia, 27 contagi e 54 quarantene

"In seguito all'aumento continuativo e importante dei contagi il governatore del Friuli Venezia Giulia, Fedriga, ha emanato una nuova ordinanza che limita ancora le visite nelle case di riposo e nelle strutture per la lungodegenza", scrive in una nota il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna. "Potranno entrare familiari solo se autorizzati dall'Azienda sanitaria. Purtroppo, fra le persone maggiormente colpite dalle conseguenze dell'epidemia, ci sono i nostri anziani, soprattutto chi non è autosufficiente e si trova in strutture protette".

"Anche se l'assistenza si caratterizza per l'alto livello e l'umanità ci si stringe il cuore a immaginare i nostri nonni impossibilitati a scambiare due parole o a stringere la mano dei propri cari. E mi metto anche nei panni di questi ultimi che non possono dare un'occhiata al proprio genitore, al proprio familiare. Dobbiamo fare il massimo per sostenere gli uni e gli altri. Anche io, nei giorni scorsi, ho firmato una mia ordinanza che limita gli accessi nella Casa di Riposo per anziani Angelo Culot. Mi ha stretto il cuore ma ho ancora in mente il bollettino di guerra dei mesi scorsi. È una sofferenza per tutti, ma dobbiamo per prima cosa salvaguardare i nostri anziani".

"Domani contatterò il direttore di Asugi, Poggiana, per capire meglio quali saranno le direttive dell'azienda sanitaria per accedere alle visite e aiutare sia gli anziani sia le famiglie e, come sempre, il Comune farà la sua parte", continua Ziberna.

"Uno dei rischi che stiamo correndo, purtroppo, è quello di trascurare l'importanza fondamentale dei rapporti umani, minati dai nuovi, anche se necessari, comportamenti. Non dobbiamo permettere che questo accada. Teniamoci virtualmente per mano perché questa è la nostra forza".

"Oggi, in regione, ci sono stati 165 nuovi casi su 5.237 tamponi ma, secondo la mappa dei contagi dalla Protezione civile, il numero di contagiati a Gorizia rimane fermo a 27 mentre 54 sono le persone in quarantena. Al momento, quindi, la situazione parrebbe sotto controllo. Però, mi raccomando, continuiamo a seguire le regole. Un abbraccio grandissimo a tutti", conclude Ziberna.