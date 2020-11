Covid a Gorizia, sono 177 gli attualmente positivi

"Da oggi sono entrate in vigore le nuove misure per contrastare i contagi, come previsto dall'ultimo Dpcm", esordisce il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, nel consueto appuntamento con gli aggiornamenti dalla città.

"Come vi ho annunciato l'altra sera, il Friuli Venezia Giulia è in zona gialla dove gli interventi sono più leggeri rispetto alle aree arancione e rosse. È vero, ci sono molte perplessità, anch'io ne ho, ma come ho sempre detto deve prevalere il senso di responsabilità e le battaglie le dobbiamo fare per vincere, non per fare testimonianza. In questo momento, purtroppo, abbiamo capito che non ci sono margini di manovra per convincere il Governo a ulteriori passi indietro e, quindi, dobbiamo cercare di spingerlo ad avviare al più presto un confronto sul rilancio delle città e delle attività economiche che le fanno vivere".

"Dai bar ai negozi, da palestre e piscine a ristoranti e artigiani. Non bastano i cosiddetti ristori ma è necessario creare le condizioni per far sì che queste attività possano non solo ripartire ma tornare a essere competitive con i centri commerciali e soprattutto con l'e-commerce, unico, quest'ultimo, ad avvantaggiarsi fortemente per questa situazione. Ma è necessario anche ripensare a tutto il sistema economico che uscirà profondamente cambiato da questa epidemia. Si salveranno i Paesi che riusciranno a guardare avanti, a darsi un nuovo orizzonte. E bisogna farlo adesso. L'Italia lo può fare".

"Il virus, intanto, continua la sua strada. In Friuli Venezia Giulia ci sono oggi 542 nuovi casi e Gorizia ne conta, complessivamente, 177. È un numero alto, ma mi è stato spiegato che si tratta, prevalentemente, di contagi familiari con pochissimi ospedalizzati. Un augurio di pronta guarigione a tutti", prosegue Ziberna.

"Nel frattempo non vogliamo fermarci e cerchiamo di mandare avanti i progetti per la nostra città. Ieri sono stati approvati i progetti per la ristrutturazione e l'adeguamento sismico della scuola Perco di Lucinico e per la sistemazione del ponte VIII Agosto. Il primo intervento, che costerà 2,4 milioni di euro, fa parte del programma generale di interventi per le scuole per circa 8,5 milioni, mentre il secondo rientra nell'ambito dei lavori di straordinaria manutenzione di ponti e passerelle. Per la sicurezza meglio prevenire che intervenire quando è tardi. È stato approvato anche un progetto riguardante piste ciclabili lungo l'Isonzo perché siamo convinti che il turismo possa rappresentare un grande volano per la nostra città. Guardiamo avanti. Insieme. Come sempre. Un grande abbraccio", conclude Ziberna.