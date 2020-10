Covid, a Lignano sette nuovi positivi e quatto classi in quarantena

Sette nuovi positivi a Lignano Sabbiadoro, tra cui due insegnanti e quattro classi della scuola primaria in quarantena in attesa dei tamponi.

“Sino a ieri situazione sotto controllo con soli due positivi in quarantena a domicilio. Oggi la situazione epidemiologica è mutata – spiega il sindaco Luca Fanotto in un video su Facebook -, il Dipartimento di Prevenzione ha comunicato l'aumento di contagi, con sette nuovi positivi. Una persona è stata ricoverata in ospedale, mentre gli altri sei sono in isolamento al proprio domicilio. Tra questi sei ci sono due insegnanti della scuola primaria. Il Dipartimento, quindi, è intervenuto questa mattina con sopralluogo e ha valutato che le misure dei protocolli Conferenza Stato-Regioni sono state applicate correttamente. Il rischio di contagio del Covid delle due insegnanti nei confronti degli alunni sarebbe basso – ha specificato il sindaco -, tuttavia per escludere dubbi e perplessità il Dipartimento ha predisposto la misura della quarantena e del tampone a tutti gli alunni delle quattro classi seguite dalle due docenti”.



“Con la dirigente scolastica abbiamo informato le famiglie. E' un disagio che va sopportato per non lasciare nulla al caso”, ha proseguito Fanotto, sottolineando la grande capacità di reazione del Sistema Sanitario “che affronta con efficacia e concretezza anche situazioni come queste”.Infine, il primo cittadino ha rivolto un appello alla tranquillità, aggiungendo che per i bambini costretti in quarantena è stata attivata la Dad per garantire continuità didattica.Tenere sotto controllo l'epidemia e rallentare la curva dei contagi “dipenderà dalla nostra capacità di reagire, dal nostro senso di responsabilità e dai nostri comportamenti – ha affermato Fanotto rivolgendo un appello alla popolazione -. Rispettiamo il distanziamento interpersonale, igienizziamoci le mani, arieggiamo i locali. I contatti sociali veicolano il virus, rischiando di mettere a rischio i nostri cari, quindi vanno evitati se non sono strettamente necessari – conclude Fanotto -. Solo così possiamo invertire la curva dei contagi ed evitare un lockdown”.