Covid a Monfalcone, fondamentale il lavoro di tracciamento

Anche il vicegovernatore Riccardo Riccardi e il direttore generale AsuGi, Antonio Poggiana, hanno partecipato alla seduta del Consiglio comunale di Monfalcone, per fare il punto sull’emergenza Covid-19 nella città dei cantieri.

Il sindaco Anna Maria Cisint ha spiegato che “al momento, ci sono 146 positivi, 43 italiani e 103 stranieri. Tre persone sono ricoverate in ospedale, una delle quali è in uscita dal reparto di Malattie infettive di Trieste. Siamo consapevoli che il nostro è un territorio particolare, vista la presenza di molte persone in arrivo dall’estero. Devo dire che il fatto che tutti abbiano rispettato i protocolli per le quarantene ha evitato un gran numero di contagi”.

“Il Dipartimento di prevenzione, che ringrazio per il lavoro”, prosegue Cisint, “ha individuato 13 focolai. Otto fanno riferimento a famiglie o colleghi di lavoro italiani dove c’è stata circolazione del virus, ma la tempestiva individuazione e isolamento ha permesso di ridurre i contagi. Cinque focolai, invece, fanno riferimento a persone straniere residenti a Monfalcone, ma impiegate fuori comune (in particolare a Marghera e San Giorgio). Proprio dal lavoro di tracciamenti su questi casi, è partito lo spunto per un importante protocollo sottoscritto tra AsuGi, Regione e Fincantieri che obbliga le aziende all’attenta verifica dei lavoratori, anche in subappalto e all’esecuzione dei test in azienda”.

“Come amministrazione comunale – prosegue Cisint – abbiamo chiesto attenzione per chi arriva da fuori, ma è cittadino comunitario. E’ fondamentale che chiunque arrivi dall’estero, anche dall’Ue, comunichi la sua presenza nel territorio. Infine, con la Protezione civile e le associazioni stiamo lavorando per la riattivazione dei servizi di supporto alle famiglie che si trovano in quarantena, per la spesa o altri servizi”.

Il direttore Poggiana ha confermato che l’azienda “è pronta per la seconda ondata. Abbiamo lavorato tutta l’estate e abbiamo definito il Piano operativo che definisce tre possibili scenari di incremento dei contagi, con conseguenti attività di riorganizzazione per le strutture sanitarie”.

"Il Sistema della salute del Friuli Venezia Giulia sta affrontando con grande impegno e partecipazione una situazione non facile, rispetto alla quale, come è dimostrato dai numeri, sono state date risposte adeguate. Anche a Monfalcone, come nel resto del territorio regionale, la situazione è sotto controllo, nonostante la particolare condizione della città, che deriva dalla presenza di grossi insediamenti produttivi e dal conseguente movimento di lavoratori dall'estero. Ma ci dobbiamo abituare a convivere con il virus: bisogna continuare a tenere monitorata la situazione, come sta facendo la Regione", ha detto Riccardi.

"Il sistema sanitario - ha sottolineato Riccardi - sta lavorando per essere ancor più efficace se potrà disporre di ulteriori competenze, specialmente nel settore della prevenzione. Inoltre, serve la collaborazione della medicina di base, che svolge un ruolo determinante nella prevenzione nell'ambito della salute territoriale, al fine di evitare un inutile sovraccarico del sistema ospedaliero".

"Per conseguire questo obiettivo - ha aggiunto il vicegovernatore -, e affinché l'impegno che il sistema sanitario sta profondendo dall'inizio dell'anno possa mantenere l'efficacia con la quale sta operando, c'è la necessità di ulteriore personale preparato: servono competenze che al momento non sono reperibili, anche a causa di una serie di limiti che vanno rimossi. E la Regione sta lavorando su questo, per poter disporre di regole che consentano nuove assunzioni. Nel frattempo, i dati relativi alla pandemia, nel monfalconese, sono in linea con quelli del resto della Regione".

Riccardi, ha quindi colto l'occasione per una riflessione complessiva sull'efficacia della risposta che il Friuli Venezia Giulia ha dato e sta dando in termini di salute dall'inizio della pandemia. Un'efficacia dimostrata anche nella prevenzione: dal fatto che da 200 tamponi al giorno effettuati all'avvio di questa modalità di 'screening', si è arrivati a 4/6 mila attuali.

Come ha concluso il vicegovernatore, per poter consentire al sistema della salute del Friuli Venezia Giulia di affrontare con ancor maggiore efficacia la situazione complessa che si sta palesando, e superare le patologie connesse all'arrivo della stagione invernale affinché non si sovrappongano al Covid, sono necessarie la collaborazione e la condivisione di tutte le istituzioni locali.