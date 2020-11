Covid a Paluzza, chiusi gli uffici comunali

"Abbiamo stabilito la chiusura di tutti gli uffici comunali - comunica il sindaco di Paluzza, Massimo Mentil, dopo una serie di contagi in paese -".



"La scelta deriva dalla notizia di una nuova positività di un dipendente del Comune e di conseguenza dall’elevato rischio e della possibilità di contagio tra i dipendenti". "Il sistema sanitario è sotto forte pressione così come la nostra comunità nella quale si continuano a registrare aumenti di positività e non possiamo permettere lo scoppio di un nuovo focolaio".



In via precauzionale quindi tutti gli uffici rimarranno chiusi fino alla sanificazione del municipio di Paluzza e fino all’esito dei tamponi che, per le persone che sono state più a stretto contatto con la persona contagiata, saranno effettuati già nella giornata di domani.

C'è anche una buona notizia: "Il dipendente risultato positivo ai primi giorni della scorsa settimana è risultato negativo agli ultimi test". Il servizio scuolabus, svolto da personale che non è stato a contatto con la persona risultata positiva e che non è entrato nell’edificio comunale, sarà comunque garantito.



"Inutile ricordarvi quanto sia fondamentale il rispetto delle regole e l’attenzione che deve rimanere alta anche all’interno delle nostre abitazioni oltre che sui luoghi di lavoro e all’interno delle attività che sono rimaste aperte dopo la classificazione della nostra regione a zona Arancione. A tutte queste attività, ai loro titolari e a tutti i lavoratori va il nostro ringraziamento per continuare ad offrire un servizio alla comunità in un momento di cui comprendiamo tutte le difficoltà. Infine - conclude Mentil - un abbraccio di vicinanza al dipendente del Comune di Paluzza che sta affrontando la malattia, così come a tutti i nostri concittadini e alle loro famiglie, con l’augurio di poter superare in fretta questo complicato momento".