Covid, a San Vito attivato un punto tamponi

Il Covid 19 non sembra attenuarsi e a San Vito al Tagliamento si fa sentire la presa del virus. Mai come oggi è importante tenere alta la guardia e attivare più azioni possibili per arginare la diffusione del virus. In questo contesto sempre più emerge la necessità di riuscire a svolgere i tamponi in tempi congrui. Nell’ambito delle iniziative corrispondenti a tale esigenza, l’Amministrazione comunale si è attivata per offrire i locali per lo svolgimento dei tamponi in forma drive-in e anche per i medici di medicina generale all’uopo disponibili.

E così dopo avere messo a disposizione i locali dell’ex scuola elementare di Gleris per consentire all’Usca (è l’Unità speciale di continuità assistenziale), entra nella piena operatività anche il sito dell’ex scuola elementare di Savorgnano. Si tratta dei locali interni e dell’area esterna che a seguito di un sopralluogo sono stati ritenuti dall’Azienda sanitaria spazi idonei a garantire sicurezza a personale sanitario e cittadini. Sono spazi utili per l’attivazione di un Punto per l’esecuzione dei tamponi anche in modalità drive-in. Qui a San Vito al Tagliamento, pertanto, dopo Pordenone e Maniago, personale dell’AsFO effettuerà i tamponi molecolari, semplificando gli spostamenti dell’utenza.

A darne conferma sono il Direttore del Distretto sanitario del Tagliamento dott. Rosario Sisto e il Sindaco Antonio Di Bisceglie: “Il Punto per l’esecuzione su prescrizione dei medici di medicina generale (mmg) e dei pediatri di libera scelta (pls), dei tamponi molecolari a Savorgnano, come da interlocuzione con la Direzione sanitaria dell’AsFO (Azienda sanitaria Friuli Occidentale), partirà da giovedì 3 dicembre”, nella fascia oraria 14-15.

Si ricorda che è già attiva dal 17 novembre, nell’ambito del Distretto socio-sanitario del Tagliamento, l’Usca di San Vito: si tratta dell’equipe sanitaria che svolge attività domiciliare per i pazienti Covid-19. L’Usca è composta da un medico in servizio dal lunedì alla domenica, festivi compresi, dalle 8 alle 20, che interviene a potenziamento delle attività dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, con l’obiettivo di garantire l’assistenza medica e la sorveglianza clinica delle persone infette da Covid-19 o sospette tali. Ambulatorio che non è aperto al pubblico.

Ma cosa prevede la procedura? Il medico dell’Usca viene attivato direttamente dal medico di medicina di base, dal pediatra o dal medico di continuità assistenziale (guardia medica) ed effettua assistenza anche a favore degli ospiti di strutture residenziali (a partire dalla Casa di riposo di via Savorgnano) e a domicilio secondo i protocolli emanati dall’Azienda sanitaria Friuli Occidentale. I pazienti pertanto non si dovranno recare autonomamente nella sede Usca per nessun motivo. La procedura prevede che i medici assegnati alla sorveglianza sanitaria per i casi segnalati Covid-19, prima contattano sia il medico curante sia il paziente da visitare per verificarne le condizioni di salute e quindi procedono con una visita programmata a domicilio dell’utente.

Per quanto riguarda invece il funzionamento della centrale tamponi in forma drive-in, ivi si eseguiranno i prelievi prescritti dal mmg e pls, inseriti in un elenco quotidianamente trasmesso al personale addetto (infermiere del Distretto), secondo un’agenda allestita a cura della Direzione sanitaria Aziendale, su prescrizione dei mmg e pls. Le persone prenotate verranno invitate, dal personale apposito della Direzione sanitaria Aziendale, a recarsi, con indicazione di data e ora, alla sede di Savorgnano dove, nel giro di pochi minuti, verrà effettuato il prelievo nasale (tampone) direttamente nella propria auto, a cura del personale distrettuale. Subito dopo, potranno direttamente uscire secondo il percorso previsto. Le provette allestite verranno immediatamente trasferite al laboratorio analisi di Pordenone per essere processate nel più breve tempo possibile. Tale modalità di prelievo rapido, consentirà di aumentare considerevolmente il numero di esami eseguibili e di velocizzare i tempi di risposta. Anche per tale servizio, non bisogna recarsi autonomamente ma solamente dopo l’invito da parte della Direzione AsFO.

Vi sarà poi la possibilità di fare, all’interno dell’ex scuola elementare di Savorgnano, anche i cosiddetti “tamponi rapidi” (con risposta entro 15 minuti), eseguibili da parte dei medici di medicina generale e pediatri che si renderanno disponibili. Anche questa modalità aiuterà il bisogno complessivo della cittadinanza di avere risposte per un rapido screening di forme sospette. In caso di una loro positività, infatti, la diagnosi verrà poi confermata da un esame eseguito in laboratorio.