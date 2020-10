Covid a scuola, boom di quarantene a Cervignano

A Cervignano, è scattata la quarantena preventiva per 25 docenti e per gli studenti di due classi dell’Isis della Bassa friulana. “Sono tutti in attesa di fare il tampone, dopo essere entrati in contatto con un positivo al Covid”, riferisce il dirigente scolastico Oliviero Barbieri. “Dal 2 settembre (giornata di ripresa delle lezioni in presenza con i corsi di recupero, ndr) a oggi, in tutte le sedi associate sono stati accertati nove casi di Coronavirus, compresi gli ultimi tre, per i quali manca ancora il responso definitivo del test”.

“In particolare – spiega il dirigente - i contagi rilevati sono uno al polo economico di Palmanova, quattro all’Istituto tecnico e quattro al liceo scientifico di Cervignano. Unica sede che non ha avuto segnalazioni è quella di San Giorgio di Nogaro, dove c’è l’indirizzo maccatronico”.

Barbieri ribadisce che “i contagi non sono avvenuti a scuola. Per lo più si tratta di contatti familiari. Tutti i ragazzi positivi sono asintomatici e sono stati rilevati in seguito alle attività di tracciamento”.

La scuola si è organizzata, comunque, per l’insegnamento a distanza, tanto più che per avere l’esito dei tamponi ci vorrà ancora qualche giorno. “Solitamente gli insegnanti sono chiamati dal Dipartimento di prevenzione a distanza di 24 ore dalla segnalazione ma questa volta - conclude Barbieri - ho la sensazione che i tempi si allunghino anche perché il primo gruppo di 15 docenti è in attesa di essere chiamato da due giorni”.