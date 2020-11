Covid a scuola, Dad per quattro classi a Campoformido e una a Pozzuolo

Lezioni sospese per due prime e due quinte della Scuola primaria di Campoformido. Dopo i casi segnalati a Pozzuolo del Friuli e il focolaio individuato nella scuola elementare di Basaldella, oggi la dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo di Pozzuolo, Elena Venturini, ha disposto l'attivazione della didattica a distanza anche per le classi 1A, 1B, 5A e 5B della Primaria di Campoformido, a partire da domani, lunedì 2 novembre 2020.

Sospese, quindi, le attività didattiche in presenza per queste quattro classi in seguito all'esito positivi del tampone eseguito da un operatore. La disposizione – si legge nella circolare firmata dalla dirigente -, potrà essere revocata o rinnovata sulla base delle indicazioni che giungeranno dal Dipartimento di prevenzione.



. Tutti gli alunni, insegnanti e operatori, compresi gli autisti dello scuolabus, dovranno eseguire il tampone. La decisione è stata presa venerdì scorso, in seguito all'

Alla Primaria di Pozzuolo, dal 2 novembre, per la sola classe 5B scatta la sospensione delle lezioni in presenza e l'attivazione della Dad. Riprende invece in presenza, dal 2 novembre, l'attività scolastica per le classi 2C e 5A.

Tutte le attività di scuola integrata delle Primarie di Pozzuolo, Campoformido e Basaldella (alla sua riapertura), compresi la mensa e il doposcuola, sono sospese e al momento resta attiva solo la preaccoglienza.