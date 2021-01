Covid a scuola, due classi dell'Ada Negri in dad

Continuano a emergere le positività tra i piccoli studenti delle scuole primarie del Friuli Venezia Giulia. Dopo i contagi riscontrati nella scuola elementare di Colugna e quelli che hanno coinvolto alcuni alunni delle medie di Gonars, San Daniele e Tarcento, ieri sera è stata attivata la quarantena per due classi della scuola primaria Ada Negri di Udine.

In attesa delle indicazioni dal Dipartimento di Prevenzione, la dirigente dell’Istituto Comprensivo IV di Udine, Maria Cacciola, ha sospeso - almeno per oggi - le lezioni in presenza per una quarantina di studenti dell'istituto di via Zucchi, attivando la didattica a distanza.

La decisione si è resa necessaria dopo la positività riscontrata in due alunni, uno in una classe seconda e uno in una classe quinta. La durata dell’isolamento sarà comunicata ai genitori degli studenti solamente in giornata.