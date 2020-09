Covid a scuola, positivi due alunni a Pordenone

Il Coronavirus entra anche nelle classi del Friuli occidentale. Sono risultati positivi due studenti della scuola media 'Centro Storico' di Pordenone. Il Dipartimento di Prevezione dell'Azienda Sanitaria del Friuli Occidentali ha effettuato le attività di tracciamento dei contatti anche in ambito scolastico e ha disposto le necessarie misure di quarantena preventiva, che sono già state comunicate a tutti gli interessati. Per ora non sono interessati ai provvedimenti gli insegnanti,che sono regolarmente in classe.

"I due ragazzi positivi al momento stanno bene", fa sapere il dirigente scolastico Piervincenzo Di Terlizzi. "Per gli studenti interessati", spiega la scuola, che ha anche diramato una nota attraverso il sito e i profili social dell'istituto comprensivo, "sarà attivata, a partire dal fine settimana, la didattica a distanza. Auguriamo loro un rapido ritorno a scuola. Saremo distanti, ma cercheremo di farci sentire vicini. Per tutti gli altri studenti dell'Istituto, invece, le lezioni proseguono regolarmente in presenza".

"Vogliamo infine ricordare che la concreta possibilità di simili eventi accompagna, in questo periodo, la vita quotidiana di tutti, e quella di tutte le scuole. Le misure organizzative, l'impegno di ognuno per la propria parte, la collaborazione con le autorità sanitarie possono permettere di attenuare il rischio e di affrontare nella maniera più adeguata queste evenienze", conclude l'Istituto comprensivo.