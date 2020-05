Covid-aperitivo, a Udine troppi giovani fuori dai bar

Dopo il lockdown Udine si è animata. Tutta la giornata di ieri, si è svolta nel rispetto delle regole, mentre la sera la situazione è precipitata, in particolare fuori dai locali più frequentati dai giovani, dove si sono creati assembramenti.

Aperitivo troppo ravvicinato per le comitive di amici, molti dei quali sorpresi anche senza mascherina, tra un sorso al bicchiere e una sigaretta.

“Si è trattato soprattutto di studenti" spiega l'assessore del Comune di Udine Alessandro Ciani ai microfoni di Telefriuli. "Il segnale positivo è che sono stati gli stessi esercenti a contattarci per evitare queste situazioni in futuro, perché sono i primi a non voler violare le norme per un mero interesse economico".

"Domani è stata convocata una riunione con il Prefetto e le forze dell'ordine sul tema della prevenzione di questi fenomeni. Da parte nostra – conclude l'assessore Ciani – non c'è la volontà di sanzionare o di applicare provvedimenti seri, ma c'è preoccupazione. Questi comportamenti mettono a rischio la nostra libertà e, soprattutto, la curva dei contagi”.