Covid, chiude la scuola primaria di Basaldella: salgono a 18 i positivi

Scuola primaria chiusa, da lunedì 2 novembre, a Basaldella, in seguito all'esito dei tamponi eseguiti in settimana su tre classi poste in isolamento che hanno portato all'individuazione di 18 positivi al Covid: 12 alunni e sei maestre. Domenica 1° novembre, gli alunni delle classi che questa settimana hanno frequentato regolarmente le lezioni saranno sottoposti a tampone.

Da lunedì 2 sarà attivata per tutto il plesso scolastico la Didattica a Distanza, come già comunicato alle famiglie.

Alunne e alunni non dovranno presentarsi a scuola, ma svolgeranno la regolare attività scolastica seguendo le indicazioni che verranno fornite attraverso il registro elettronico.

La settimana scorsa, tre classi erano state poste in isolamento fiduciario in seguito alla segnalazione di alcuni casi di positività all'interno della scuola.

Sospese anche le attività di scuola integrata delle Scuole primarie di Basaldella e Campoformido, compresa la mensa, il gioco e il doposcuola. Resta attiva, per la sola Primaria di Campoformido, la preaccoglienza.