Covid, il Comune di Gonars riattiva i numeri di emergenza

Vista la generalizzata recrudescenza dei contagi, il comune di Gonars ha riattivato i servizi telefonici di emergenza. "In considerazione all’aumento dei casi", informa il sindaco Ivan Diego Boemo, "ripristiniamo il servizio di supporto alle persone contagiate dal virus (positive o in quarantena) e ai cittadini in difficoltà".

"Invitiamo la Comunità all’uso dei dispositivi di protezione individuale e a mantenere un comportamento responsabile atto a tutelare se stessi e gli altri. Per eventuali necessità siamo a disposizione della cittadinanza in qualsiasi momento ai seguenti recapiti personali".

In allegato tutti i contatti