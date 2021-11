Covid, il punto a Fiume Veneto

Si è svolto nella giornata di martedì un incontro tra i sindaci del Friuli Occidentale con il Prefetto, il vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi e l’AsFo, per un aggiornamento sulla situazione relativa alla diffusione del Coronavirus.

“Negli ultimi giorni – dichiara il Sindaco di Fiume Veneto, Jessica Canton - i dati del contagio risultano in deciso aumento, pur tuttavia senza l’incidenza del 2020 di casi gravi e gravissimi. Sugli oltre 800 positivi in provincia di Pordenone, circa 40 sono ospedalizzati e, fortunatamente, nessuno in terapia intensiva”.

“Per quanto riguarda il territorio comunale di Fiume Veneto, sono circa 25 i cittadini attualmente positivi, un numero lontano dai picchi dello scorso inverno, ma che deve comunque farci mantenere alta l’attenzione sulla diffusione del Covid”.

La Regione Friuli Venezia Giulia e la struttura sanitaria sono già operative per iniziare la campagna di inoculazione della terza dose ed è già da ora possibile fissare l’appuntamento. “Rimane sempre importante sottolineare – conclude Canton - il rispetto delle regole e linee guida, il distanziamento personale, ma anche il buon senso nell’adottare tutte le precauzioni utili a evitare assembramenti non necessari”.