Covid, il punto da Faedis

Resta ancora in isolamento, a Faedis, il sindaco Claudio Zani che, attraverso la pagina Facebook del Comune aggiorna i concittadini sulla situazione del contagio sul territorio. "A oggi ci sono 23 persone in isolamento e sette in quarantena. Come sapete io sono ancora tra i 23 e la mia situazione sta migliorando. Ho sentito gli altri: uno è in ospedale, 21 sono a casa e stanno abbastanza bene".

"Questo per trasparenza, ma soprattutto per raccomandare a tutti i cittadini di osservare scrupolosamente le misure di sicurezza (uso della mascherina, evitare gli assembramenti, mantenere le distanze, lavarsi spesso le mani): un comportamento responsabile da parte di tutti è adesso indispensabile", conclude Zani.