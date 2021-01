Covid, in Austria ingressi su 'prenotazione'

L'emergenza Covid impone nuove misure di sicurezza anche ai confini. La stretta arriva dall'Austria, che da venerdì 15 gennaio introdurrà obbligatoria la compilazione di un modulo di registrazione per chi entra nel Paese. Si tratta di un sistema di registrazione online del viaggio, con tanto di partenza e punto di arrivo specificati.



Le nuove regole interessano tutti i cittadini che fanno ingresso nel Paese, austriaci compresi.

Per varcare il confine con l'Austria i viaggiatori saranno tenuti a pre-registrare il proprio viaggio, comunicando i propri dati personali, le informazioni sul viaggio e sulla quarantena prima del loro ingresso in Austria (Art. 2a della predetta ordinanza, nonché Artt. 25 e 25a della Legge sulle Epidemie del 1950). Il viaggiatore è inoltre tenuto a portare con sé la conferma dell’avvenuta registrazione (in formato elettronico oppure cartaceo) ed esibirla su richiesta alle autorità di controllo.

Se si fa ingresso in Austria dall'estero, vige l'obbligo di quarantena per 10 giorni dopo l'ingresso.