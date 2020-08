Covid: in Fvg già effettuati 3.340 tamponi

Il Sistema sanitario regionale (Ssr) del Friuli Venezia Giulia ieri, sabato 15 agosto, ha realizzato 3.340 tamponi, come conferma il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi, ringraziando il personale medico e tecnico sanitario per aver svolto nella giornata di Ferragosto un grande lavoro, per dare pronta risposta alle necessità che la nuova ordinanza del ministro della Salute ha introdotto dal 13 agosto per prevenire i casi di rientro dai Paesi a rischio (Croazia, Grecia, Spagna e Malta).



La Regione e tutto il personale del Ssr, ha aggiunto il vicegovernatore, è al lavoro per fronteggiare al meglio l'impegno straordinario che verrà richiesto nei prossimi giorni per attuare le misure di prevenzione dei contagi da Covid-19.