Covid, nel 2021 Fvg maglia nera per numero di morti

Nei primi sei mesi del 2021, il Fvg ha registrato un deciso aumento dei decessi, legati alla terza ondata Covid. I numeri elaborati dall’Istat pongono la nostra regione al secondo posto in Italia, alle spalle della Puglia, nella non invidiabile classifica che valuta l’eccesso di mortalità.

Confrontando i dati dei primi sei mesi dell’anno con quelli del periodo 2015-2019 il mese peggiore è stato gennaio, con 608 vittime in più (2.163 a fronte delle 1.555 della media del periodo pre-Covid). A febbraio, l’eccesso di mortalità si è attestato a 120 (1.484 contro la media precedente di 1.364), mentre a marzo il numero s’impenna nuovamente, con 432 decessi in più (1.785 a fronte di 1.353). Numeri in aumento anche ad aprile, con 266 vittime in più rispetto al periodo 2015-2019 (1.455 contro 1.189).

L’effetto Covid si annulla a maggio e giugno, che vedono un’inversione di tendenza con 70 e 61 morti in meno rispetto alla media 2015-2019. Complessivamente, le vittime dei primi sei mesi 2021 sono state 9.049, 1.295 più della media del periodo pre-Coronavirus.

Un dato che colpisce ancora più se confrontato con quello del 2020: nell’intero anno, infatti, l’incremento di vittime era stato di 1.843 (16.617), calcolando che la nostra regione era stata ‘risparmiata’ nella prima ondata, ma aveva sofferto nella seconda, con un netto incremento delle vittime a novembre e dicembre, rispettivamente 684 e 901 in più.

Da segnalare che i morti aggiuntivi registrati nel 2021 sono meno di quelli per cui è stata dichiarato il Covid come causa. Secondo gli esperti, ciò è dovuto al fatto che, rispetto a un inverno 'normale', è mancata l'influenza stagionale. Dal momento che due terzi della popolazione sono vaccinati, in particolare i più deboli, la speranza è che l'effetto del virus possa essere attutito nei prossimi mesi.