Covid, nelle scuole di Gonars 18 in quarantena

Il Covid-19 è arrivato anche nelle scuole di Gonars. A darne notizia il sindaco, Ivan Diego Boemo, in un post pubblicato su Facebook questa sera di lunedì 12 ottobre 2020.

"L’Azienda Sanitaria ha da poco comunicato la disposizione di 18 quarantene obbligatorie preventive - scrive il primo cittadino -. Si tratta, in tutti i casi, di bambini che frequentano la scuola media di Gonars, per i quali la misura si è resa necessaria a seguito del riscontro di un caso di positività al Coronavirus di un bambino non residente nel nostro comune".

"Al momento - continua Boemo - non si registra alcuna positività di persone residenti, o domiciliate, a Gonars. L’Azienda Sanitaria si è mossa con celerità, attivando tutti i necessari protocolli. Raccomandiamo, come sempre, a tutti, di adottare un comportamento responsabile e rispettare rigidamente le misure di sicurezza.