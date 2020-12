Covid, nuova variante individuata anche in Italia

"Il Dipartimento Scientifico del Policlinico Militare del Celio, che in questa emergenza sta collaborando con l'Istituto Superiore della Sanità, ha sequenziato il genoma del virus SARS-CoV-2 proveniente da un soggetto risultato positivo con la variante riscontrata nelle ultime settimane in Gran Bretagna. Il paziente, e il suo convivente rientrato negli ultimi giorni dal Regno Unito con un volo atterrato all'aeroporto di Fiumicino, sono in isolamento e hanno seguito, insieme agli altri familiari e ai contatti stretti, tutte le procedure stabilite dal Ministero della Salute", annuncia una nota il ministero della Salute.

"E' una variante che rende il virus più veloce", ha detto il ministro Roberto Speranza durante la trasmissione Mezz'ora in più. "Le prime informazione dicono che sembra non fare maggiori danni ma produce pià contagiati e questo resta un problema molto serio. Da primissime informazioni, sembra che i vaccini possano funzionare ugualmente ma servono informazioni più solide. Già da ieri sera - ha precisato Speranza - ho dato incarico di verificare le sequenze genomiche nel nostro Paese, dobbiamo assolutamente fare tutte le verifiche del caso".