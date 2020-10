Covid, stato di agitazione al Comune di Gorizia

Stato di agitazione al Comune di Gorizia in seguito alla notizia di una dipendente comunale risultata positiva al Covid19. Le Segreterie Territoriali e la RSU hanno inviato una nota firmata al prefetto, al sindaco, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla Commissione di Garanzia per l’attuazione della Legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.



“I dipendenti del Comune non chiedono di restare a casa o di non lavorare – si legge nella nota -, bensì al contrario chiedono di continuare a lavorare al servizio della cittadinanza, ma di poterlo fare nelle dovute condizioni di sicurezza per se stessi, per i propri famigliari e per l'utenza che quotidianamente a loro si rivolge per l'erogazione dei servizi”.



“A differenza di molte altre amministrazioni – continua la lettera -, il Comune di Gorizia è rimasto inerte per troppi mesi, nonostante le numerose segnalazioni e richieste dei sindacati e della RSU, senza applicare quanto già previsto a livello nazionale e regionale, senza dotarsi di un proprio protocollo, mettendo a nostro avviso a grave ed inutile rischio la salute dei lavoratori e di conseguenza dei cittadini”.

“Si spera che il caso di positività riscontrata serva almeno ad alzare il livello di guardia dell'Amministrazione – conclude la nota -, senza delegare ancora una volta alla sola buona volontà dei dipendenti ogni incombenza in tal senso”.