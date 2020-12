Cpr Gradisca e Covid, situazione sotto controllo

Il Cpr di Gradisca mostra tutti i limiti dei Cpr, ma "la gestione è migliore di quella di altri centri analoghi in Italia". Lo ha detto il presidente del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà, Mauro Palma, si è recato oggi in visita nelle carceri e strutture della regione, tra le quali il Cpr di Gradisca d'Isonzo, che attualmente ospita 88 persone provenienti da diversi Paesi, alcune delle quali presenze stabili, mentre altre di passaggio in attesa di trasferimento.

"Il Cpr di Gradisca d'Isonzo mostra i limiti di tutti i Cpr - ha detto Palma -: quello di essere un tempo vuoto in cui si attende a lungo un rimpatrio che a volte avviene e a volte no, e ciò può anche determinare frustrazione e violenza".

Palma ha detto di auspicare che le modifiche introdotte al Decreto Sicurezza approvato dalla Camera e ora all'esame del Senato possano cambiare la situazione. Il Covid ha esacerbato la situazione, di per sé già critica, di queste strutture, poiché gli ospiti non si possono liberamente allontanare.

La struttura di Gradisca, però, "soffre di una carenza di spazi che sarebbero necessari per contenere i contagi", anche se Palma ha sottolineato che "la situazione non appare al momento preoccupante, perché solo il 10% dei positivi presenta sintomi".

Una situazione quella epidemiologica sotto controllo, al momento, ma che "deve essere costantemente monitorata dal personale medico per evitare peggioramenti - ha concluso Palma -".