Crac Kromax, arrestato imprenditore padovano

E’ finito in carcere l’imprenditore 67enne padovano ritenuto, dal Tribunale di Pordenone, responsabile del crac milionario della Kromax srl, ditta di verniciatura con sede legale a Prata, dichiarata fallita il 2 aprile 2010. A suo carico, è stato emesso un ordine di carcerazione: deve scontare otto anni e quattro mesi di reclusione per cumulo di pene.

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Pordenone ieri, a conclusione di un attività di osservazione e pedinamento, lo hanno rintracciato e portato nella casa circondariale di Padova.

Gli inquirenti lo hanno ritenuto l’amministratore di fatto dell’azienda di Prata dal 14 luglio 2009 fino alla data del fallimento. La Procura ha ricostruito la distrazione di ingenti somme di denaro – superiori al milione - dal patrimonio della Kromax a favore di una società immobiliare con sede a Piazzola sul Brenta, senza alcuna giustificazione economica o controprestazione, e l’emissione e l’incasso di cinque assegni circolari, in date diverse, a favore di una ditta individuale di Motta di Livenza che non aveva mai aveva effettuato prestazioni per l’azienda fallita. La contabilità della ditta, infine, è sparita.