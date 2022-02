Crac Vidoni, condanne per cinque anni e mezzo

Fallimento Vidoni spa, condannati tre ex amministratori a cinque anni e sei mesi di reclusione complessivi per bancarotta preferenziale.

Si tratta di Giuliano e Marco Vidoni, due anni ciascuno, e di Franco Soldati, un anno e sei mesi, riconosciuti colpevoli dal Tribunale di Udine di reati legati al fallimento nel 2016 dell’impresa di costruzioni di Tavagnacco. I giudici hanno accordato a Marco Vidoni e a Soldati la sospensione condizionale della pena.

Gli imputati, comunque, sono stati assolti con formula piena dai reati più gravi, ovvero bancarotta distrattiva per quasi 7 milioni e falso in bilancio. La pubblica accusa aveva chiesto condanne a 11 anni di reclusione.

Stando alle accuse, poco prima del fallimento i fratelli Vidoni favorirono la Vimpro spa, a loro riconducibile, compensando 450mila euro di credito nei confronti della Vidoni spa con la restituzione di alcune caparre per vendite di immobili non andate a buon fine, procurando un danno agli altri creditori. Inoltre, i tre imputati percepirono rimborsi e compensi lordi per oltre 900mila euro quando la Vidoni si trovava già in stato d’insolvenza.

“Siamo molto contenti - commenta il difensore di Giuliano Vidoni, l’avvocato Luca Ponti - dell’assoluzione dai reati più gravi”.