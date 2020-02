Crack Coopca, nuova doccia fredda

Doccia fredda in Tribunale a Udine per i soci coinvolti nel crack Coopca, la Cooperativa Carnica di consumo fallita nel settembre del 2016 dopo oltre un secolo di attività. Non avranno più del 7% dei loro risparmi: è quanto è emerso in Aula durante la deposizione della liquidatrice giudiziale, Paola Cella.

Nel corso dell’istruttoria dibattimentale, sono stati sentiti altri due testi: un sottufficiale della Guardia di Finanza che si è occupato delle indagini e uno dei soci coinvolti nel crack.

Le cattive notizie sono state riferite dalla liquidatrice che ha spiegato come i realizzi si siano rivelati al di sotto delle aspettative. Quanto distribuito ai soci, dunque, non sarà integrato. Non ci sono, infatti, immobili di particolare pregio da vendere, ma solo strutture di scarso valore.

Il finanziere ha poi evidenziato i prelievi eseguiti da parte di tre parenti di Giacomo Cortiula, ex presidente di Coopca, che avrebbero attinto somme di denaro dai conti prima del crack.

Parola, quindi, ad Alberto Barazzutti, uno dei soci risparmiatori traditi, che al giudice ha ricordato le continue rassicurazioni ricevute dalla Cooperativa circa l’assoluta tranquillità patrimoniale. Barazzutti ha sottolineato come, oltre alla cospicua perdita economica, il fallimento abbia avuto anche importanti conseguenze sotto il profilo personale.

La prossima udienza è stata fissata per il 25 febbraio, quando sarà sentito il commissario giudiziale, oggi assente per malattia.

In Tribunale sono apparsi anche dei cartelloni, iniziativa che ha richiesto l’intervento della Polizia di Stato. Non ci sono comunque stati problemi di ordine pubblico