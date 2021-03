Crack della Popolare di Vicenza, sei anni e sei mesi a Gianni Zonin

E’ arrivato a sentenza con quattro condanne e due assoluzioni il processo di primo grado per il crack della Popolare di Vicenza. Il collegio, presieduto dal giudice Deborah De Stefano, ha letto poco dopo le 16 la sentenza a carico degli ex vertici dell’istituto, al termine della camera di consiglio iniziata alle 14 di ieri.

La pena più alta per l’ex presidente della Banca, Gianni Zonin, non presente in aula: sei anni e sei mesi (i pm avevano chiesto dieci anni); sei anni e tre mesi di reclusione all’ex vicedirettore generale Emanuele Giustini, sei e cinque anni rispettivamente per gli altri due vice dg Paolo Marin e Andrea Piazzetta. Assolti l’ex consigliere di amministrazione Giuseppe Zigliotto e il manager Massimiliano Pellegrini perché il fatto non sussiste.

“La legge è uguale per tutti e fortunatamente la giustizia riesce a volte a fissare dei punti fermi, delle condanne, delle pene, delle sanzioni”, è il commento di Consumatori Attivi, da sempre in prima linea al fianco dei risparmiatori traditi. “Confiscati 963 milioni di euro. Certo... le pene possono essere sempre più elevate e più dure, ma oggi quello che conta è la condanna e l'accertamento dei fatti, nonché la condanna generica al risarcimento dei danni delle parti civili. E adesso avanti con i risarcimenti e basta parlare della necessità di dover ancora provare da parte dei risparmiatori le violazioni subite, Sono state più che accertate! Che il Fondo indennizzo risparmiatori paghi senza altre lungaggini e che i risparmiatori ottengano tutto il maltolto”, conclude Consumatori Attivi.