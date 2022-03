Crea disturbo alla Cittadella della Salute, espulso dal territorio nazionale

Venerdì 11 marzo, il Questore di Pordenone ha disposto l’accompagnamento e il collocamento di un 51enne cittadino indiano presso il Centro di Permanenza ed il Rimpatrio di Gradisca d’Isonzo.



Nel pomeriggio di giovedì 10 marzo, un equipaggio della Squadra Volante è intervenuto a Pordenone, in via Montereale, presso la Cittadella della Salute dove era stata segnalata la presenza di una persona molesta.



Sul posto, gli agenti hanno identificato il cittadino indiano, che risultava essere inottemperante all’ordine del Questore di Milano di lasciare il territorio nazionale emesso in data 14 luglio 2021 e pertanto lo stesso è stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria per aver violato l’Ordine del Questore. Lo straniero già in passato era stato più volte identificato a Pordenone in evidente stato di ubriachezza.



Al termine degli approfondimenti effettuati dal personale dell’Ufficio Immigrazione, al 51enne cittadino indiano è stato notificato il provvedimento di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Prefetto di Pordenone e sussistendone i presupposti normativi è stato accompagnato presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Gradisca d’Isonzo, in attesa dell’effettivo rimpatrio.