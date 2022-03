Crisi in Ucraina, tavolo in Prefettura a Trieste

Il Prefetto di Trieste, Annunziato Vardé, ha presieduto un tavolo di coordinamento provinciale per fare un punto della situazione sui flussi in ingresso e transito di cittadini ucraini e sulle potenzialità di accoglienza che il territorio può esprimere.

Erano presenti i Sindaci dei Comuni dell'ex provincia di Trieste, il rappresentanti dell’AsuGi, il Questore di Trieste, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Trieste, i rappresentanti della Croce Rossa Italiana, di Unhcr e Cir, di Unicef e Save the Children nonché i rappresentanti dell’Associazione Russo – Ucraina Rodnik, dell’Ics - Consorzio Italiano di Solidarietà, della Caritas Diocesana di Trieste, della Cooperativa Lybra, della Cooperativa Duemilauno e della Comunità di Sant’Egidio.

I Sindaci hanno assicurato l’impegno a continuare la ricerca, nei rispettivi comuni, di strutture idonee a ospitare le famiglie che raggiungono il Friuli Venezia Giulia e che le stesse amministrazioni potranno gestire sulla base di accordi di collaborazione con la Prefettura.

Sono state messe a fattor comune tutte le iniziative in atto promosse dalle associazioni di volontariato presenti al tavolo. In particolare, si è dato atto dell’attivazione di un punto di primo ristoro al confine di Fernetti, allestito dalla Protezione civile regionale, della presenza e del supporto sempre a Fernetti dei volontari di Unhcr, Unicef e Save the Children, dell’avvio della campagna di raccolta e invio di medicinali anche da parte di Croce Rossa Italiana (che sta curando anche una raccolta fondi come la Regione e la Caritas), tutti segni tangibile della grande solidarietà.

Riguardo la raccolta di generi di prima necessità e di medicinali è stato precisato, in linea con l’indirizzo della Protezione civile regionale, che è opportuno evitare lo stoccaggio di merci in mancanza di un'autonoma organizzazione di trasporto e recapito a specifici destinatari.

La riunione è stata anche occasione per un approfondimento delle procedure sanitarie necessarie ad assicurare l’ingresso e la permanenza in Friuli Venezia Giulia dei cittadini ucraini nel rispetto delle disposizioni emergenziali vigenti. AsuGi ha assicurato, al riguardo, l’individuazione e l’attivazione in tempi brevi di procedure uniformi sul territorio regionale.

In attesa, è stato concordato di sottoporre i cittadini ucraini - che scelgono di restate a Trieste - alla procedura di screening sanitario prevista per i richiedenti protezione internazionale: a tal fine è previsto l’intervento a chiamata a Fernetti o negli Uffici della Questura di personale sanitario deputato al triage mediante tampone.

Peraltro, il Prefetto intende confrontarsi con la Regione per avvalersi della struttura del Commissario straordinario per l’emergenza Covid per la vaccinazione dei cittadini ucraini, ipotesi già avanzata al Commissario. Attualmente risultano transitate a Fernetti più di 3mila persone, per la quasi totalità donne e bambini. 48 cittadini ucraini sono ospitati a Trieste e cinque di questi sono accolti in una struttura della Prefettura. Solo un nucleo familiare di quattro persone risulta aver richiesto protezione internazionale.