Crisi respiratoria durante la risalita dal mare: è grave

I Vigili del Fuoco e gli uomini della Capitaneria di porto di Trieste hanno soccorso una persona colpita da una grave crisi respiratoria mentre era intenta a risalire dalla Costa dei Barbari sulla strada costiera, nel comune di Duino Aurisina, poco prima delle 15 di oggi. Impiegate anche le unità navali della Guardia Costiera. È successo in Riva Massimiliano e Carlotta. La persona è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Cattinara. Si tratta di un uomo originario di Cividale del Friuli. Era stato soccorso sempre per un malore, nello stesso punto, pochi giorni fa.