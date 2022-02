Crisi Russia-Ucraina, intensificati i voli sulla base Usaf di Aviano

I venti di guerra che soffiano tra Russia e Ucraina arrivano fino in Friuli. La Base Usaf di Aviano, dove è di stanza il 31 Fighter Wing dell’aviazione americana, potrebbe giocare un ruolo chiave nello scacchiere intenzionale.

Negli ultimi giorni si sono intensificati i movimenti sulla pista e nei cieli friulani da parte dei cacciabombardieri F-16 americani, impegnati in manovre che li vedono volare e atterrare in altre basi Nato su suolo europeo.

Dalla Base Usaf al momento arriva, attraverso una nota, solo la conferma che “il 31 Fighter Wing è pronto a supportare le forze americane in Europa e Africa e i partner Nato nelle operazioni in corso in Europa. I dettagli sul coinvolgimento del 31 Fighter Wing saranno resi noti in linea con le disposizioni operative”.

Insomma la fibrillazione all’aeroporto Pagliano e Gori di Aviano resta costante, con gli occhi sempre puntati sul confine tra Russia e Ucraina. Mentre sui nostri cieli continuano ad alzarsi in volo gli F-16, pronti a entrare in azione.