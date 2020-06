Nella prima serata, intorno alle 19.30, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Trieste sono intervenuti in via Carlo Banelli, nel rione di Servola, per il crollo di un balcone al primo piano di una palazzina.

Fortunatamente al momento del crollo non c'erano persone nelle vicinanze: nessuno, quindi, è rimasto coinvolto dal cedimento. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l'area, mentre sono in corso di accertamento le cause del distacco del balcone.