Crolla il tetto dell'ex asilo delle suore a San Giusto

Sono terminate intorno alle 16 le operazioni di rimozione delle macerie e di messa in sicurezza dell'area a seguito del parziale crollo del tetto dell'ex asilo delle suore, a San Giusto. L'edificio, da tempo non più in uso, sorge all'angolo tra via delle Monache e via del Castello, a Trieste.

L'intervento era scattato intorno alle 11; fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. Dalla tarda mattinata sul posto sono stati impegnati i Vigili del fuoco del comando di Trieste con una squadra, un'autoscala e il funzionario di guardia; erano state fatte intervenire anche le macchine operatrici per il movimento terra del Gruppo Operativo Speciale dei pompieri, per escludere definitivamente il coinvolgimento di persone. Presenti anche personale della Polizia Locale e di Acegas.