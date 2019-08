Un'altra tragedia sfiorata a Trieste dopo il crollo del tetto dell'Acquamarina dell'altro giorno. Questa mattina, infatti, poco dopo le 9.30, i vigili del fuoco del comando provinciale di Trieste sono intervenuti nello stabilimento Ausonia, in Riva Traiana al civico 1, per il crollo di un pontile lato piscina.

Per fortuna anche in questo caso nessuno è rimasto coinvolto e nessuno si è fatto male. Sono in corso accertamenti per capire come possa essere accaduto.