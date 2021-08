Cucciola di capriolo in difficoltà salvata da una famiglia

Si è allontanata dalla mamma ed è finita nei guai, ma per fortuna è stata trovata e soccorsa in tempo. E' la disavventura occorsa a una cucciola di capriolo che ha perso ogni riferimento e vagava spaventata nei pressi di Collinetta di Forni Avoltri.



A trovarla, spiega la Regione in un post corredato da un video, "la famiglia Cantone, composta da mamma Silvana con Samantha e Yuma, che ha allertato il CFR e il Servizio di recupero Fauna Selvatica del Fvg. Gli operatori sono giunti sul posto e hanno gestito il recupero della cucciola di capriolo, affidandola poi a Valter Bergamo e agli altri operatori del Centro Recupero Fauna Selvatica di Fontanafredda".

“Il medico veterinario dell'Università degli Studi di Udine – spiega sempre la Regione nel post - ha constatato le perfette condizioni di salute del cucciolo che ha effettuato una bella trasferta ma, dopo un po' di timidezza, ha ripreso a gironzolare curiosa all'interno del comprensorio protetto”.



Resterà nel centro finché non acquisirà autonomia e sicurezza necessarie per essere reinserita nel suo ambiente naturale.



Se notate un animale selvatico in difficoltà, chiamate il Servizio regionale.