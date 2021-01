Cucciolo di capriolo investito e lasciato agonizzante in strada

Un cucciolo di capriolo, rimasto ferito in seguito all'impatto con una vettura, è stato soccorso a Trieste da una residente, Loredana Nordio, che lo ha notato ferito steso sull'asfalto.

"Un Grazie di Cuore ai due poliziotti che oggi mi hanno aiutata a soccorrere un capriolo ferito e lasciato agonizzante a bordo strada da qualche persona indegna perfino di essere nominata - scrive Nordio sui social, denunciando l'episodio e pubblicando la foto della bestiola ferita -. Ringrazio la Coop Arca che è intervenuta per il recupero dell’animale ferito e la centrale operativa del 112 che ha attivato il soccorso e Giuliano che si è fermato con il suo furgone a fare da scudo al cucciolo fino all’arrivo della polizia".

Nordio, rivolge infine un appello "a chi percorre le strade convinto di essere su una pista di Formula Uno, andate piano e, soprattutto, fermatevi quando accidentalmente investite un animale, ma dove avete il cuore? Quanto vi costa? 10 minuti della vostra vita per provare a salvarne un’altra! Spero di cuore che il capriolo ce la faccia".