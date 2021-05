Cucciolo di capriolo soccorso a Morsano

Un cucciolo di capriolo di pochi giorni è stato trovato qualche sera fa, accoccolato nell'erba alta della pianura pordenonese nei pressi di Morsano al Tagliamento. Lì, probabilmente, stava aspettando la mamma, ma a minacciare i piccoli, spesso involontariamente, è proprio la curiosità dell'uomo. I cuccioli, infatti, non vanno assolutamente toccati, poiché l'odore umano rischia di 'contaminare' le tracce olfattive attraverso le quali la mamma capriolo può riconoscere la propria prole e ritrovarla. Basta una semplice carezza di un essere umano per mettere in pericolo di vita un piccolo di capriolo.



Se ne avvistate uno è necessario chiamare il Recupero fauna di Regione prima di toccarlo.



Il cucciolo soccorso, per fortuna ce la farà. Si trova, infatti, nel Centro Recupero Fauna Selvatica di Fontanafredda, dopo l'intervento della ditta specializzata al recupero fauna Borgo dei Bui, coordinato dal Servizio foreste della Regione. Ha mangiato e sarà accudito e seguito in attesa, quando ci saranno le condizioni, di poterlo reinserire nel suo ambiente naturale.