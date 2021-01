Cucina a fuoco a Fanna, due persone intossicate

Incendio, nel pomeriggio, a Fanna. L'allarme è scattato poco prima delle 16.30 in un'abitazione di via Toffoli. Le fiamme si sono propagate dalla cucina. I Vigili del Fuoco di Maniago sono intervenuti con due automezzi. Il pronto intervento dei pompieri ha permesso di limitare i danni al mobilio e al piano di lavoro attigui al piano cottura e prestare i primi soccorsi alla proprietaria e a un vicino, accorsi per tentare lo spegnimento del rogo, rimanendo leggermente intossicati dai fumi.

Dopo averli affidati al personale sanitario per gli ulteriori accertamenti, i pompieri hanno rimosso i mobili carbonizzati per indagare sulle cause del rogo. L'abitazione è comunque agibile. L'intervento si è concluso attorno alle 18.30.