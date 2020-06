Cucina in fiamme a Cercivento

I Vigili del fuoco del Distaccamento di Tolmezzo sono intervenuti alle 15.20 per un incendio che ha interessato un'abitazione in via di Sot, a Cercivento. L'immobile è un fabbricato in linea che si sviluppa su due piani.

Il rogo ha interessato solo la cucina, ma il fumo ha invaso tutto l'appartamento. All'interno, si trovava una signora di 89 anni che è stata immediatamente soccorsa da uno dei figli ed è stata poi affidata alle cure del personale sanitario arrivato sul posto, in quanto rimasta leggermente intossicata per l'inalazione di fumi e prodotti della combustione.

L'incendio è stato subito controllato dai pompieri che hanno dovuto trasportare all'esterno una bombola di Gpl che era collocata sotto il piano di cottura. Sono andati a fuoco i mobili e i componenti d'arredo della cucina, l'impianto elettrico è andato parzialmente distrutto. Non ci sono stati danni alle strutture, ma l'appartamento è comunque inagibile.

Le cause non sono state ancora accertate, ma sicuramente si tratta di un evento di natura accidentale.